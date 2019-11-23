Tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu

ANTALYA'da, tartıştığı kardeşi Nevzat S., tarafından tabancayla vurulan İsmail S., ağır yaralandı. Polis, Nevzat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 627. Sokak'ta meydana geldi. Nevzat S. ve kardeşi İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat S. üzerinde bulunan tabancayla İsmail S.'ye ateş etti. Sağ kolundan ve karnından vurulan İsmail S., kanlar içerisinde yığılırken, Nevzat S. ise 07 ABK 092 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı İsmail S., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. İsmail S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.