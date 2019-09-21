Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı

Çal Devlet Hastanesine oradan da Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Lüleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesinde yaşayan Sadık Lüleci (36), kardeşi Süleyman Lüleci (28) ile eve geç geldiğinden dolayı tartıştı.

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