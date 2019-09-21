Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı
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Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı

2 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde tartıştığı kardeşini tüfekle yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde tartıştığı kardeşini tüfekle yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesinde yaşayan Sadık Lüleci (36), kardeşi Süleyman Lüleci (28) ile eve geç geldiğinden dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından ağabey Sadık Lüleci, tüfekle ateş ederek kardeşi Süleyman Lüleci'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çal Devlet Hastanesine oradan da Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Lüleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sadık Lüleci, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denizli, Akkent, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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