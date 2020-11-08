Tartıştığı kardeşini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan silahlı kavgada kardeşini yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Resuller Mahallesi'nde aynı binada oturan kardeşler M.C. ve B.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş eden ağabey M.C, kardeşini ayağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ağabeyin jandarmadaki işlemleri sürüyor.