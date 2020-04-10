Tartıştığı kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaraladı - Son Dakika

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Tartıştığı kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaraladı
6 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde, kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde H.Ç. (36) ile ağabeyi Mehmet Ç. (38) ve kardeşi Bayram Ç. (34) arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
H.Ç, evdeki tabancayla ağabeyini karnından, kardeşini de sol bacağından yaraladı.
Sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirtilen Mehmet Ç'yi Denizli Devlet Hastanesine, kardeşi Bayram Ç'yi ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.
H.Ç, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:50 Kaynak: AA
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