Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle daldı - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına alırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A.'yı zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.

Kardeşiyle daha önceden tartıştığı öğrenilen Y.A., 07 UH 370 plakalı kamyonetiyle kardeşinin cadde kenarında bulunan eczanesine daldı. Dükkanın vitrinine çarpan kamyonetiyle defalarca dükkana girmeye çalışan Y.A.'yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

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