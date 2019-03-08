Tartıştığı Karısını Bıçakla Ağır Yaraladı
30 dakika önce
Samsun'da alkollü olduğu iddia edilen koca, evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralandı.
Samsun
'da alkollü olduğu iddia edilen koca, evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M.Ç. (42), tartıştığı karısı N.Ç.'yi (43) sol karın boşluğundan, sırtından ve parmağından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Kışla Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.'nin 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:03 Kaynak: İHA
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