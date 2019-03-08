Tartıştığı Karısını Bıçaklayan Koca Tutuklandı
31 dakika önce
Samsun'da evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralayan koca mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralayan koca mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M.Ç. (42), tartıştığı karısı N.Ç.'yi (43) sol karın boşluğundan, sırtından ve parmağından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Kışla Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.'nin 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren koca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40 Kaynak: İHA
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