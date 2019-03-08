Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Karısını Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Tartıştığı Karısını Bıçaklayan Koca Tutuklandı

31 dakika önce

Samsun'da evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralayan koca mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı Karısını Bıçaklayan Koca Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralayan koca mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M.Ç. (42), tartıştığı karısı N.Ç.'yi (43) sol karın boşluğundan, sırtından ve parmağından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Kışla Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.'nin 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren koca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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