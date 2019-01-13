Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü

Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü

12 dakika önce

Bartın'da kıskançlık krizine giren koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Bartın'da kıskançlık krizine giren koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Aladağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda 47 yaşındaki Şenol K. isimli şahıs, eşi 49 yaşındaki Gül K. ile aldatılma şüphesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine evdeki bıçakla karısına saldıran koca, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Gül K., olayın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şenol K.'nin pazarcılık yaptığı ve çiftin 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar 6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım

Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:35:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]