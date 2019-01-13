Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
1 saat önce
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüBARTIN - Bartın'da kıskançlık krizine giren koca tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
BARTIN - Bartın
'da kıskançlık krizine giren koca tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
İddiaya göre Aladağ
Mahallesi'nde meydana gelen olayda 47 yaşındaki Şenol K. isimli şahıs eşi 49 yaşındaki Gül K. ile aldatılma şüphesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine evdeki bıçakla karısına saldıran koca eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Gül K. olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şenol K.'nın pazarcılık yaptığı ve çiftin 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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