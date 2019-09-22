Son Dakika Haberleri: Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şahinler köyünde Necmettin Baysal (52) ile eşi Yeter Baysal (45), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, üç çocuk annesi Yeter Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baysal'ın cenazesi, Gülşehir Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Nevşehir, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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