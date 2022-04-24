Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü

24.04.2022 15:18

- Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazından keserek öldürdü.

- Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü

İSTANBUL - Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazından keserek öldürdü. Eşini öldürdükten sonra kendini ihbar eden şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum sokakta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Tokat ve Sema Tokat çiftinin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Şemsettin Tokat iki çocuğunun yanında karısı Sema Tokat'ı önce karnından bıçakladı. Daha sonra can havliyle cama çıkıp yardım isteyen karısı Sema Tokat'ı engellemek için boğazından kesip öldürdü. Çiftin üç çocuğundan biri o sırada dışarda oyun oynarken annesinin çığlıkları ile eve koçtu. Şemsettin Tokat eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Tokat'ı gözaltına aldı.

"Yardım isterken boğazını kesmiş"

Komşu Faik Kartoğlu "Bildiğimiz kadarıyla bu evi yeni almışlar. Kocası çalışmıyor. Karısı kocasına çalış demiş. 10 gündür böyle bir problemleri varmış. Karnına bıçağı vurmuş kadın cama çıkmış. Yardım isterken boğazını kesmiş. Allah kimsenin başına vermesin. Ev almışlar taksitleri gelmiş. Kocasının çalışmaması konusundan çıkmış" dedi.

AY-Hİ-

Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü
Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü
Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü
Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü

YORUMLAR
500
Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü Son dakika haber: EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Son dakika haber: EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'ının altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 15:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement