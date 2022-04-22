Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

22.04.2022 11:19
Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Bolu'da tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Bolu'da tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

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Bahçelievler Mahallesi, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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