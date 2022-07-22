Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi

22.07.2022 15:20
Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı mahkemeye sevk edilirken, kadının tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı mahkemeye sevk edilirken, kadının tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede devam ettiği bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç., karısı E.Ç. ile tartıştı. Ardından E.Ç., annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç., ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan E.Ç., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Çay İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan D.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, talihsiz kadının kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı
Kaynak: İHA

Karahisar, Yeşilyurt, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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