Tartıştığı Karısını Öldürdü
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren koca, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde cinnet getiren koca, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde yaşayan aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çift arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Cinnet getiren M Y., elindeki silahla karısı Özge Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Özge Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Özge Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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