Son Dakika Haberleri: Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü
Son Dakika Güncel Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü

Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü

11 dakika önce

Kayseri'de bir kişi, tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü, System.String[]

Kayseri'de bir kişi, tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Şahıs, akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyledikten sonra ortadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre M.D. (30) ile eşi G.V.D. (27) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.D.,tabanca ile eşi G.V.D.'ye tabanca ile ateş etti. G.V.D., olay yerinde hayatını kaybederken cinayet şüphelisi eşi M.D. ise akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek kayıplara karıştı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri firar eden şüpheli M.D.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Talihsiz kadının cenazesi ise, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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