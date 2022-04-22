Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı - Son Dakika
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Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

22.04.2022 04:32

Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı Konya'da tartıştığı eşini yanında bulunan tabancayla kafasından yaralayarak otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

KONYA - Konya'da tartıştığı eşini yanında bulunan tabancayla kafasından yaralayarak otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerini fark ederek aracıyla kaçan şüpheli aynı yönde seyir halindeki bir araca çarpması sonucu durdu ve eşini yaradığı silahla kafasına ateş ederek kendini ağır yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin E., eşi Hatice E. ile birlikte 70 AAZ 315 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Tahsin E., yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tahsin E. olay yerinden kaçtı.

Yakalanacağını anlayınca kendi kafasına ateş etti

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Şüpheli kocanın aracı ile Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine oradan Antalya Çevre Yolu Caddesine geçerek kaçmaya devam etti. Şüphelinin aracı daha sonra merkez Meram ilçesi Kaş Caddesinden kaçarken, cadde ile Karatepe Sokağın kesiştiği kavşakta B.A. idaresindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarparak durdu. Yakalanacağını anlayan şüpheli Tahsin E., yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti. Araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

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Otomobil, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı - Son Dakika


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