Tartıştığı karısının yakınları saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı karısının yakınları saldırdı

26.04.2022 15:01
Tartıştığı karısının yakınları saldırdı

Adıyaman'da, bir kişi tartışmış olduğu eşinin yakınlarının saldırısına uğradı.

Adıyaman'da, bir kişi tartışmış olduğu eşinin yakınlarının saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Mahmut Gürbüzcan Cami yakınlarında bir kişi birkaç gündür tartışmış olduğu eşinin kardeşleri ve yakınlarının saldırısına uğradı. Darp edilen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şahıslar olay yerinden kaçarken saldırıya uğradığı belirtilen kişi ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi

Adıyaman, Polis, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı karısının yakınları saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemelik oldu: Bana MİT'çi olduğunu söylemişti
12:22 Zamanında Gezi'yi provokasyon olarak tanımlayan Ahmet Davutoğlu: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
13:28 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Osman Kavala için "Adalet Nöbeti" başlattıklarını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:07:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı karısının yakınları saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement