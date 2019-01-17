Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınbabası ve Kayınvalidesini Silahla Yaraladı

Tartıştığı Kayınbabası ve Kayınvalidesini Silahla Yaraladı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde damatları tarafından silahla vurulan kayınbaba ve kayınvalide yaralandı.

Tartıştığı Kayınbabası ve Kayınvalidesini Silahla Yaraladı, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde damatları tarafından silahla vurulan kayınbaba ve kayınvalide yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdaroğlu Mahallesi'nde yaşayan H.İ (31), tartışma nedeniyle evi terk eden eşinin babasının evine gitti.

Evde kayınvalidesi S.A. ve kayınbabası C.A'yla tartışan H.İ, tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kayınbaba ve kayınvalide, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:31:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınbabası ve Kayınvalidesini Silahla Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]