Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü
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Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

1 saat önce

Esenyurt'ta eniştesinin vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü, System.String[]
Esenyurt'ta eniştesinin vurduğu kişi hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde oturan eniştesi emekli Astsubay Metin M'nin evine giden Hasan Ö, alacağını istediği eniştesiyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Metin M. tabancayla kayınbiraderini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de Metin M'yi ve eşini gözaltına aldı.
Yenikent, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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