Tartıştığı kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yıldırım, maktul Murat Oğur'un annesi Fatma Oğur, ablası Havva İvecen ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak ifade veren Havva İvecen, kardeşinin vurulmasını görmediğini belirtti.

Kadastro görevlileri geldiği sırada annesini bahçeye götürdüğünü belirten İvecen, şunları kaydetti:

"Araçtayken ablam ile tartışmaya başladık, beni darbetti. Daha sonra annem darbedilince, Murat'ı aradım. Olay yerinde gelen eşim bizi jandarmaya götürdü. Murat da yanımıza geldi. O sırada Murat'ın telefonda İbrahim ile konuşması oldu. Yanına gittiğimde telefonda küfür sesleri geliyordu. Murat telefonda 'Niye bunlara böyle yapıyorsun?' diyordu. Jandarmadaki ifadelerimizin ardından ayrıldık. Murat'ın agresifliği yoktu. Biz eve varmadan olay olmuş."

İbrahim Yıldırım, Havva İvecen'in anlattıklarının sadece bir kısmının doğru olduğunu savundu.

Sanık avukatı Emre Çağlayan da maktulün birkaç gün önce İbrahim Yıldırım'ın evine gittiğini anlattı.

Maktulün arsayla ilgili sanığı tehdit ettiğini savunan Çağlayan, "Olay günü maktulle sanık arasında tartışma çıkmış, maktul sanığa gelmeden önce 'ifadeni almaya geliyorum' diye mesaj atmıştır. Müvekkilimin evine gelen maktul, hızlı bir şekilde duvardan atlamaya çalışırken müvekkilim paniklemiş, gelişi güzel ateş etmiştir. Öldürme kastıyla hareket etmemiştir." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde 6 Temmuz 2020'de eski muhtar İbrahim Yıldırım (63) ile kayınbiraderi Murat Oğur (47), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Oğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.