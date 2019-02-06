Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınbiraderini Tabancayla Ağır Yaraladı

Tartıştığı Kayınbiraderini Tabancayla Ağır Yaraladı

1 saat önce

SİVAS'ta inşaat işçisi Serdar D. sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Ç.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Tartıştığı Kayınbiraderini Tabancayla Ağır Yaraladı, System.String[]
SİVAS'ta inşaat işçisi Serdar D. sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Ç.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre para anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan Serdar D. ile kayınbiraderi Mustafa Ç. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar D., üzerinde bulunan tabanca ile kayınbiraderi Mustafa Ç.'ye 3 el ateş etti. Başına, göğsüne ve koluna kurşun isabet eden Mustafa Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Ç. tedaviye alındı. Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli Serdar D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:58 Kaynak: DHA

İşçi, Sivas, 3. Sayfa
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