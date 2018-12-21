Tartıştığı Kayınbiraderini Tüfekle Vurarak Öldürdü

ELAZIĞ'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K. (42), kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'nu (42), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ELAZIĞ'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K. (42), kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'nu (42), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre M.K., aralarında husumet bulunan kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.K., kayınbiraderi Koçoğlu'nun bulunduğu otomobile ateş açtı. Koçoğlu saçmaların isabet etmesiyle yaşamını yitirdi. M.K. ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Koçoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma tüfeğe el koyup, kayıplara karışan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



- Elazığ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yönetmen Cinayeti Davasında Savcı 'Haksız Tahrik' İndirimi İstedi

Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu

Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi

Fatih Portakal'ın Haberler.com'a Açtığı Davayı Mahkeme Reddetti