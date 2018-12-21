Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınbiraderini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Tartıştığı Kayınbiraderini Tüfekle Vurarak Öldürdü

8 saat önce

ELAZIĞ'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K. (42), kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'nu (42), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tartıştığı Kayınbiraderini Tüfekle Vurarak Öldürdü, System.String[]
ELAZIĞ'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K. (42), kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'nu (42), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre M.K., aralarında husumet bulunan kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.K., kayınbiraderi Koçoğlu'nun bulunduğu otomobile ateş açtı. Koçoğlu saçmaların isabet etmesiyle yaşamını yitirdi. M.K. ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Koçoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma tüfeğe el koyup, kayıplara karışan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:53 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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