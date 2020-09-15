Tartıştığı kayınbiraderini tüfekle vurdu - Son Dakika

Tartıştığı kayınbiraderini tüfekle vurdu

ANTALYA'da Aynur T. (57), tartıştığı kayınbiraderi Latif Y.'yi (55) tüfekle vurup yaraladı.

Tartıştığı kayınbiraderini tüfekle vurdu, System.String[]

ANTALYA'da Aynur T. (57), tartıştığı kayınbiraderi Latif Y.'yi (55) tüfekle vurup yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 814 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Aynur T. ile kayınbiraderi Latif Y., birlikte eğlendi. Latif Y., daha sonra eniştesini evine bırakmak isedi. İki akraba evin önüne geldiğinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmayla beraber Latif Y., eline geçirdiği demir çubukla eniştesi Aynur T.'ye vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan Aynur T. ise koşarake ve gitti. Evde bulunan tüfeğini alan Aynur T., binanın önünde kendisine hakaret eden kayınbiraderine 2 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Latif Y.'nin sağ omuz altına isabet etti. Tüfek sesi ve tartışmayı duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Latif Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.'ENİŞTE EVİNDE TESLİM OLDU'

Olay yerine gelen polis ekipleri tüfekle ateş eden Aynur T.'yi evinde tüfekle beraber gözaltına aldı. Aynur T., ekiplere tüfeğin yerini de gösterdi. Polis ekipleri Aynur T.'yi sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Meydan Polis Merkezine götürüldü. Latif Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Pompalı Tüfek, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kayınbiraderini tüfekle vurdu - Son Dakika

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