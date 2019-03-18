Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü

Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü

34 dakika önce

- Tartıştığı kayınpederini öldürdü Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan damat konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdüSİVAS - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan damat konuşmak için otomobiline...

Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü, System.String[]
- Tartıştığı kayınpederini öldürdü
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan damat konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdü

SİVAS - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan damat konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Özkan Ö. aralarında husumet bulunan kayınpederi Mustafa Damar'ı konuşmak için otomobile alarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarına getirdi. Burada damat ile kayınpeder arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle damat yanında bulunan tüfekle kayınpederini vurarak öldürdü. Kayınpederini cesedini boş arazide bırakan damat Özkan Ö. daha sonra yaşadığı Mesudiye ilçesine döndü. Mustafa Damar'ın eve dönmemesi üzerine aramaya başlayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Arama sırasında damat Özkan Ö. kayınpederini öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kayınpederin cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken damat ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Ordu, Koyulhisar, Mesudiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Gülben Ergen'den Yeni Açıklama: Sözün Bittiği Yerdeyim Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]