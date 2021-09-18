Tartıştığı kayınpederini öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini öldürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini öldürdü. Olay, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle sorun yaşayan M.A. (41), kayınpederi Ökkeş Zeki Ateymen'e (66) ait demir doğrama kaynak atölyesine gitti. Burada kayınpederiyle tartışan M.A. üzerinde bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti. vücuduna isabet 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan Ateymen olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden M.A., Tarsus Müzesi binasının önünde av tüfeğiyle intihar etmek istedi. Polisin ikna etmesi sonucu M.A. suç aletiyle birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan 4 çocuk babası M.A.'nın eşiyle sorunlar yaşadığı, eşinin sığınma evinde olduğu öğrenildi. - MERSİN

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar

Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi

Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı