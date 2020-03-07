Tartıştığı kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü

40 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Durmuş Ulaş Ç., tartıştığı kayınpederi Yaşar Baş'ı parkta tabanca ile vurarak öldürdü.

Tartıştığı kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Durmuş Ulaş Ç., tartıştığı kayınpederi Yaşar Baş'ı parkta tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ulaş Ç., tabancayla Baş'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar Baş, olay yerinde hayatını kaybederken, Durmuş Ulaş Ç., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Baş'ın cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan Durmuş Ulaş Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Çerkezköy, Yaşar Baş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:48:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]