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Tartıştığı kayınpederinin bıçakla boğazını kesti

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederini boğazını keserek öldürdü.

Tartıştığı kayınpederinin bıçakla boğazını kesti, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederini boğazını keserek öldürdü.


Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, C.B. adlı şahıs ile konuşmak için evine gittiği kayınpederi İsmail H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda damat C.B., eline geçirdiği bıçakla kayınpederi İsmail H.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan 55 yaşındaki İsmail H. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Adliyeye sevk edildi


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan emniyet güçleri C.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.B., Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, İsmail H.'nin cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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