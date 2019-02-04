Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kaynanasını Bıçakladı

Tartıştığı Kaynanasını Bıçakladı

32 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı Kaynanasını Bıçakladı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan gelin Keriman A. (43) ile kayınvalidesi Feruzan A. (67) tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada kayınvalide Feruzan A. 8 yerinden bıçak darbesi aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen 112 ekipleri ve jandarma ekipleri, Feruzan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feruzan A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keriman A.'nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

(Başar Uçar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:26 Kaynak: İHA

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