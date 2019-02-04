Tartıştığı Kaynanasını Bıçakladı
32 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Ödemiş ilçesi Kaymakçı
Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan gelin Keriman A. (43) ile kayınvalidesi Feruzan A. (67) tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada kayınvalide Feruzan A. 8 yerinden bıçak darbesi aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen 112 ekipleri ve jandarma ekipleri, Feruzan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feruzan A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Keriman A.'nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
(Başar Uçar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:26 Kaynak: İHA
Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Burun Ameliyatından Sonra Can Veren Leyla'nın Annesi: Kızımı Paramparça Ettiler
Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti
Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü