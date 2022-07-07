Tartıştığı kaynını tüfekle ağır yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de tartıştığı kaynını tüfekle vurarak ağır yaralayan sanığa, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık 2020'de meydana gelen olayda, A.K. ile kaynı olan N.G. arasında daire uyuşmazlığından dolayı tartışma çıktı. N.G. ve yanındaki O.A. bir sonra A.K.'nin babası M.K.'nın evine gelerek tüfekle havaya ateş açtı. Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G., A.K.'nın kafasına ateş açtı. O.A. ise yere düşen A.K.'nın bacağına ateş açarak, kopmasına neden oldu. Olayın ardından A.K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.A. da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Bugün Kayseri adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuk sanık, O.A., müşteki A.K. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık O.A.'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 11 yıl 3 hapis cezası verirken, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, A.K.'ye 'tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, A.K.'nin oğlu E.K.'ya ise 'tehdit' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. - KAYSERİ