Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kiracısını bıçakla öldürdü
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Tartıştığı kiracısını bıçakla öldürdü

1 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartışma sırasında silah çektiği ev sahibi tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı kiracısını bıçakla öldürdü, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartışma sırasında silah çektiği ev sahibi tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Keykubat Mahallesi Kaynak Sokak'ta R.T. (43) ile ev sahibi F.B. (28) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

F.B. bu sırada kendisine tabanca doğrultan R.T'yi bıçakla ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan R.T, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından F.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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