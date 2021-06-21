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Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada - Son Dakika

Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada

21.06.2021 16:30
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada, System.String[]

DİYARBAKIR'da bir apartmanın 7'nci katındaki daireye misafir olarak giden F.K. (16), burada tartıştığı kişilerin silah çekmesi üzerine pencereden kendini boşluğa bıraktı.

DİYARBAKIR'da bir apartmanın 7'nci katındaki daireye misafir olarak giden F.K. (16), burada tartıştığı kişilerin silah çekmesi üzerine pencereden kendini boşluğa bıraktı. F.K.'nın elektrik teline çarpıp zemine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiya göre, F.K. sitedeki bir apartmanın 7'nci katında oturan T.Y.'yi ziyaret etti. Evde uyuşturucu nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, gruptaki bir kişinin üzerindeki silahı çıkarmasıyla F.K, pencereden kendini boşluğa bıraktı. F.K.'nin düştüğünü gören çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, F.K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olay yerinde inceleme yapan polisin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma da sürüyor.Öte yandan F.K.'nin elektrik teline çarpıp zemine düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada

Mezopotamya Mahallesi, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada - Son Dakika


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