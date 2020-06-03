Tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vuruldu - Son Dakika

Tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vuruldu

KARABÜK - Karabük'te iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada kan aktı. Av tüfeği ile bacağından vurulan Rıdvan K.hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Beşbinevler Mahallesi Belediye Evleri önünde meydana geldi. Rıdvan. Kisimli şahıs 78 BJ 556 plakalı otomobili ile apartmanın önüne geldiği sırada, bir kişi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Rıdvan K., kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından av tüfeği ile bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Rıdvan K.'nin kendisini tüfekle oynarken vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken aralarında biri bayan 3 kişi gözaltına alındı.