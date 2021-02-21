Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu - Son Dakika
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Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu

21.02.2021 00:14
Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Seyit Ozan Türk, tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Seyit Ozan Türk, tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Türk'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ozan Türk, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla başından vurulan Türk, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Türk'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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Bağlar, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

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