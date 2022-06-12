Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

12.06.2022 01:35
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanan şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanan şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 105 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli bir şahıs, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında tartıştığı şahıs, yanındaki bıçağı çıkararak M.K.'yi yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
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Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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