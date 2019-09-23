Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kişiler tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu
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Tartıştığı kişiler tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanıp ardından silahla vuruldu.

Tartıştığı kişiler tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanıp ardından silahla vuruldu.


Olay, saat 21.00 sularında Kızılay Caddesi Hacı Süllü İşhanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Efekan Ç. (26) tartıştığı iki kişi tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla ayağından vuruldu. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin iki ayağından da yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Efekan Ç., kendisini vuran şahısları tanıdığını ama isimlerini bilmediğini beyan ederken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kızılay, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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