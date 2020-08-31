Tartıştığı kişilerce dövülüp bıçaklandı - Son Dakika

Tartıştığı kişilerce dövülüp bıçaklandı
ADIYAMAN'da Suriye uyruklu Beşşar Rasuna evine gittiği sırada sokakta tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldükten sonra bıçaklanarak yaralandı.
ADIYAMAN'da Suriye uyruklu Beşşar Rasuna evine gittiği sırada sokakta tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldükten sonra bıçaklanarak yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkarak evine giden Suriye uyruklu Beşşar Rasuna, sokakta kimliği öğrenilemeyen 4 kişi ile tartışmaya başladı. Şüpheliler tartışmanın ardından Rasuna'yı önce dövdü sonra da karnından bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rasuna'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Rasuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbarla gelen polis olay sonrası kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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