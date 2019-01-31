Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişilerin İş Yerine Motorlu Testereyle Koşan Genci Polis Durdurdu

Tartıştığı Kişilerin İş Yerine Motorlu Testereyle Koşan Genci Polis Durdurdu

1 saat önce

SAMSUN'da iş hanında aidat yüzünden tartıştığı kişilerin iş yerine doğru, elinde çalışır haldeki motorlu testereyle koşan B.K. (19), polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Tartıştığı Kişilerin İş Yerine Motorlu Testereyle Koşan Genci Polis Durdurdu, System.String[]
SAMSUN'da iş hanında aidat yüzünden tartıştığı kişilerin iş yerine doğru, elinde çalışır haldeki motorlu testereyle koşan B.K. (19), polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.45'te İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'nde meydana meydana geldi. İlçede iş hanında çay ocağı işleten S.A. (38) ve Y.C.A. (25) ile iddiaya göre, aidat toplamak üzere iş yerine gelen organizasyon firması yetkilisi B.K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kapıda bekleyen B.K.'nin arkadaşı S.E. (32), yanında bulunan motorlu testereyle çay ocağına doğru yöneldi. Arkadaşının elinden aldığı motorlu testereyi çalıştırıp, çay ocağına doğru koşan B.K.'ye, polis ekipleri müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilip elindeki motorlu testere alınan şüpheli, polis aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Motorlu testereye el koyan polis, olayla ilgili B.K. ve S.E.'yi ifade için emniyete götürdü.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

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