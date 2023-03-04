Koyun hırsızlığı baba-oğlu katil yaptı - Son Dakika
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Koyun hırsızlığı baba-oğlu katil yaptı

04.03.2023 10:21

Adana'da koyunları çalınan baba ve oğul tartıştığı iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Adana'da koyunları çalınan baba ve oğul tartıştığı iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışverişten dönen Samet Karan (32), Ercan (35) ve oğlu Utku Ortatepe (8), dinlenmek için mahalledeki boş arsadaki metruk binanın önüne oturdu. Bu sırada yanlarına gelen Siraç Özgür (46) ile oğlu M.Ö. (17), "Burada oturamazsınız, gidin" deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Siraç Özgür, tabancayla ateş ettikten sonra oğluyla birlikte kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Samet Karan ile Ercan Ortatepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Utku Ortatepe ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Ortatepe, taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Siraç Özgür ile oğlu M.Ö.'yü evlerine yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Siraç Özgür, ifadesinde, bir süre önce koyunlarının çalındığını öne sürerek, "Olay günü ahırımdaki bir koyun çalındı. Bölgede arama yaparken, boş arsada koyunumun bağlı olduğunu, yanında da 3 kişinin beklediğini gördüm. Koyumu götürmek için boynundaki bağı çözdüm. Oradakiler de bana tepki gösterip, üzerime çullandı. Belimdeki silahı çıkarttım ancak arbede sırasında yere düştü. Oğlum, silahı alıp karşı tarafa ateş açtı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Siraç Özgür ile oğlu M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Koyun hırsızlığı baba-oğlu katil yaptı - Son Dakika

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