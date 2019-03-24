Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişinin Kafasında Cam Şişe Kırdı

Tartıştığı Kişinin Kafasında Cam Şişe Kırdı

1 saat önce

FATİH'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı adamın kafasında cam şişe kırdı.

Tartıştığı Kişinin Kafasında Cam Şişe Kırdı, System.String[]
FATİH'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı adamın  kafasında cam şişe kırdı.  Başından yaralanan adam, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adam,  cadde üzerinde yürüyen bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, elinde bulunan cam şişeyi tartıştığını adamın kafasında kırdı, kendi elleri de kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

 

Başından yaralanan adam ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerken, saldırı sırasında elleri kesilen kişiye ise ilk müdahale bir başka ambulansta yapıldı. Başından yaralanan adamın durumunun iyi oduğu öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Aksaray, Vatan Caddesi, Fatih, Güncel
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