Tartıştığı Kişinin Kafasında Cam Şişeyi Kırdı
36 dakika önce
Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı kişinin kafasında cam şişeyi kırdı.
Fatih
'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı kişinin kafasında cam şişeyi kırdı. Kafasında şişe kırılan kişi kanlar içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Fatih Aksaray
Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi cadde üzerinde yürüyen bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkollü kişi elinde bulunan cam şişeyi tartıştığını kişinin kafasında kırdı, elleri kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Elleri kesilen kişiye olay yerinde müdahale edilirken,kafasından yaralanan kişi kanlar içerisinde ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
--------------
- Polis
ekiplerinden görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Yaralıya olay yerinde yapılan müdahale
-Yaralıdan görüntü
-Genel ve Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:55 Kaynak: DHA
Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti
Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz
Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti