Tartıştığı kişiye otomobille çarpıp kaçan kişi yakalandı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kişiye otomobille çarpıp kaçan bir kişi gözaltına alındı.

Veliköy Mahallesi'nde Ü.T. ve Ö.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu bir süre kavga ettikten sonra aracına binen Ü.T, Ö.D'ye çarpıp kaçtı.

Etraftakilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Ü.T. kısa sürede yakalandı.

Otomobilin çarptığı Ö.D. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.