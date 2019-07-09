Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kişiyi 8 kurşunla öldüren kişi yakalandı
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Tartıştığı kişiyi 8 kurşunla öldüren kişi yakalandı

22 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 8 Haziran günü, 8 kurşunla öldürülen Deniz Özdemir'in katil zanlısının Gökhan Y. (26) olduğu belirlendi.

Tartıştığı kişiyi 8 kurşunla öldüren kişi yakalandı, System.String[]
Deniz Özdemir, Bayraklı, İzmir, Güncel
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 8 Haziran günü, 8 kurşunla öldürülen Deniz Özdemir'in katil zanlısının Gökhan Y. (26) olduğu belirlendi. Gökhan Y., olaydan tam bir ay sonra polis ekiplerince saklandığı evde suç aletiyle birlikte yakalandı.
Olay, 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında, Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Deniz Özdemir'e, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayl ateş açıldı. Vücudunun farklı bölümüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, Şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede Özdemir'in vücuduna 8 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmada polis olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemenin sonucunda şüphelinin, Deniz Özdemir'in olaydan kısa süre önce kahvehanede tartıştığı Gökhan Y. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, olaydan 1 ay sonra, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Gökhan Y.'yi yakaladı. Evinde suç aletiyle gözaltına alınan Gökhan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:06 Kaynak: DHA
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