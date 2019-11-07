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Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişiyi 9 yerinden bıçakladı

Tartıştığı kişiyi 9 yerinden bıçakladı

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, 9 yerinden bıçaklanan bir genç yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Tartıştığı kişiyi 9 yerinden bıçakladı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, 9 yerinden bıçaklanan bir genç yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.


Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 7056. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede ikamet eden Zülfükar A. (25) ve A.K., nedeni bilinmeyen bir konu üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. isimli şahıs, Zülfükar A.'yı 9 yerinden bıçakladı. Kavgayı duyan çevre sakinleri olayı polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Zülfükar A.'yı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Zülfükar A.'nın burada yapılan tedavisinin ardından hayatı tehlikeyi atlattığı bildirildi.


Zülfükar A.'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli A.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak ifade için polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İZMİR

Bornova, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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