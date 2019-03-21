Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişiyi Ayağından Vurdu

Tartıştığı Kişiyi Ayağından Vurdu

43 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı arkadaşını bacağından vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı arkadaşını bacağından vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Horozköy Mahallesi Dericiler Sitesi yolu Mağarabahçe küme evleri yakınında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet A. (24) ile İhsan K., kahvehanede karşılaştı. İki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet A. belinden çıkarttığı tabanca ile İhsan K.'ye ateş etti. Sağ bacağından vurulan İhsan K, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Ahmet A. hızla olay yerinden kaçarak kayıpyara karıştı. İhsan K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İhsan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Ahmet A.'yı kısa süre sonra yakaladı. Ahmet A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:27 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel
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