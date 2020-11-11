Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti

11.11.2020 20:16
Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Erol Ç. tartıştığı Eyüp G.'yi kuru sıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak darbetti.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Erol Ç. tartıştığı Eyüp G.'yi kuru sıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak darbetti.

Olay, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erol Ç. ve Eyüp G. arasında iddiaya göre birbirlerinin otomobillerini çizdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Erol Ç., kuru sıkı tabancanın kabsası ile Eyüp G.'nin başına vurarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, başından yaralanan Eyüp G. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Erol Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti
Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti

Yeni Mahalle, Hendek, Eyüp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti - Son Dakika


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