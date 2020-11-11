Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Erol Ç. tartıştığı Eyüp G.'yi kuru sıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak darbetti.

Olay, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erol Ç. ve Eyüp G. arasında iddiaya göre birbirlerinin otomobillerini çizdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Erol Ç., kuru sıkı tabancanın kabsası ile Eyüp G.'nin başına vurarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, başından yaralanan Eyüp G. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Erol Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.