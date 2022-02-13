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Tartıştığı kişiyi başından vurdu - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi başından vurdu

13.02.2022 19:08
Tartıştığı kişiyi başından vurdu

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurulan şahıs ağır yaralandı.

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan V.Ç. (20) ile Z.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine V.Ç., yanında bulunan tabancasıyla Z.P.'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Z.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli V.Ç.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

(Hüseyin Keskin/İHA)

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Münir Karaloğlu, Atatürk Bulvarı, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi başından vurdu - Son Dakika


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