KOCAELİ Tartıştığı kişiyi boğazından öldüren şüpheli adliyede - Son Dakika

KOCAELİ Tartıştığı kişiyi boğazından öldüren şüpheli adliyede
18.03.2021 14:45
Tartıştığı kişiyi boğazından öldüren şüpheli adliyede (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDITartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Tartıştığı kişiyi boğazından öldüren şüpheli adliyede (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan Tufan'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce tabutun yanına gelerek uzun süre tabuta sarılan Sercan Tufan'ın ismi öğrenilemeyen ablası gözyaşı döktü. Tufan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.
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