Tartıştığı kişiyi darp edip öldürdü, "Pişmanım" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişiyi darp edip öldürdü, 'Pişmanım' dedi - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi darp edip öldürdü, "Pişmanım" dedi

7 saat önce

Antalya'da tanımadığı bir kişiyi darp ederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tartıştığı kişiyi darp edip öldürdü,

Antalya'da tanımadığı bir kişiyi darp ederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında olay nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu söyledi.


Olay, 2 Mayıs 2019'da saat 06.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanında garsonluk yapan Y.T. (31), gece saatlerinde iş yerinden çıkarak başka bir eğlence mekanına gitti. Ardından bu mekandan da alkollü bir şekilde çıkan Y.T., yine bu mekanda aşçı olarak çalışan ve daha önce tanımadığı Cafer Çağımnı'nın (62) aracına bindi. Y.T., bilinmeyen bir sebeple Çağımnı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.T. araçta inerek Çağımnı'yı darp etmeye başladı. Kaldırıma düşen adamı tekmeleyerek darp etmeye devam eden Y.T., ardından olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Çağımnı, hastaneye kaldırıldı. Çağımnı 21 Haziran'da yaşamını yitirdi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.T. ifadesinde, olay günü sarhoş olduğunu belirterek, Cafer Çağımnı'yı tanımadığını ve maktulle arasında herhangi bir husumetin bulunmadığını kaydetti. Neden kavga ettiklerini hatırlamadığını ifade eden Y.T., pişman olduğunu dile getirdi.


Hakkında, 'Ölüme Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak' suçundan dava açılan ve 16 yıla kadar hapsi istenen sanık Y.T., Antalya 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın maktulü "Ölüme Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama" eyleminden sorumlu olduğu anlaşıldığını belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.


Söz hakkı verilen sanık Y.T., "Tam olarak hatırlayamasam da olay günü araç içerisinde darp edildim, alkollü olduğum için olanları tam olarak hatırlamıyorum. Beraatimi aksi takdirde lehime olan hükümlerin uygulanmasını ve tahliyemi talep ederim" dedi.


Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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