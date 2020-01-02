Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis

6 saat önce

Erzurum'da, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Sıddık Kaya, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis, System.String[]

Erzurum'da, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Sıddık Kaya, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Kaya'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki Fırat Karakaya, taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık avukatı Ferhat Yıldırım, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı yaptığı savunmada, müvekkilinin beyanı ile eylemi kabul ederek olayı aydınlattığını söyledi.

Müvekkilinin suçunu kabul etmemesi durumunda olayın faili meçhul kalabileceğini ifade eden Yıldırım, "Kısacası müvekkilim beyanları ile olayı aydınlatmıştır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. Maddenin esirgenmemesi gerekir. Ayrıca olayın başlangıcı müteveffa ile yaşanan tartışmada müvekkile hakaret etmesi ve saldırması ile başlamıştır. Bu nedenle tahrik hükümleri uygulanmalıdır. Sabıkasız olan müvekkilim olayı anlatırken pişmanlığı da dikkate alınmalıdır." dedi.

Duruşmada söz alan sanık Kaya da mahkeme heyetinin vereceği karara saygı duyduğunu dile getirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Karara itiraz eden ve cezanın yetersiz olduğunu öne süren bazı maktul yakınları mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

İddianame

Erzurum'da 6 Ocak 2019'ta meydana gelen olayda çay ocağını işleten Adil Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karakaya'nın aralarında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkan Mehmet Sıddık Kaya tarafından keserle öldürüldüğü belirtilmişti.

Karakaya'nın yapılan otopsisinde ölüm nedeninin kesici veya ezici alet yaralanmasına bağlı kafatası, yüz ve boyun kemiği kırıkları ile beyin ve omurilik kanaması olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mehmet Sıddık, Karakaya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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