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Tartıştığı kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldüren şahıs 6 gün sonra yakalandı.

Tartıştığı kişiyi öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldüren şahıs 6 gün sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 13 Haziran tarihinde ilçeye bağlı Germir Mahallesi 423. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda T.D. (44) ile A.K. (41) arasında alacak verecek meselesidnen dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., T.D.'yi tabanca ile vurdu. Otomobili ile T.D.'yi Kayseri Devlet Hastanesine getiren A.K., kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan T.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
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